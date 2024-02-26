Кубраков: Робота над відновленням авіасполучення в Україні триває

Україна звертається до європейських та американських регуляторів безпеки для затвердження плану повторного відкриття свого повітряного простору.
Цю інформацію озвучив Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков під час форуму "Україна. Рік 2024".
За його словами, Україна наразі активно співпрацює з американськими та європейськими авіаційними безпековими регуляторами, але це не простий процес.
"Складний процес, але перші формальні кроки Україна робить вже зараз, саме в ці тижні ми подаємо офіційні заяви оцінку ризиків до відповідних регуляторів", - розповів міністр.
Кубраков підкреслив, що конкретні строки відновлення авіасполучення через велику складність забезпечення безпеки в цій сфері встановити поки не вдається, але робота над цим триває.
"Нам важливо щоб Американські та Європейські регулятори підтвердили наш алгоритм дій", - додав Кубраков.
Додамо, що відновлення авіасполучення в Україні є важливим питанням для української влади, Для цього потрібно врегулювати ключові компоненти, але цьогоріч воно може зрушити з мертвої точки.
Окрім цього, Україна докладає значних зусиль для відновлення авіасполучення з Києва та Львова, яке було перерване з початком великої війни в лютому 2022 року, оскільки наявність надійної логістики, транспортного сполучення, особливо авіасполучення, - це фундаментально важливі елементи ділової та інвестиційної діяльності країни.
Проте, щоб відновити авіасполучення, слід вирішити чотири ключові питання, а саме:
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