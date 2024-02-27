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НБУ: Громадяни, які отримують зарплату "у конвертах", будуть мати мізерні пенсії

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Громадяни, які отримують зарплату "у конвертах", у майбутньому будуть мати мізерні пенсії.

Питання щодо фінансового моніторингу в Україні сьогодні є дуже актуальним. Про це сказав член Ради Національного банку Василь Фурман.

"Я б хотів звернутися до тих громадян, які отримують зарплату у конвертах. У майбутньому, крім того, що ви стаєте соціально незахищеними, ви будете отримувати мізерну пенсію, кошти які у вас є, вам буде важко їх використовувати", - сказав Фурман.

Як приклад член Ради Нацбанку навів купівлю житла або авто.

"Наприклад, ви захочете купити квартиру чи автомобіль, а вам скажуть: "А покажи законність походження коштів, за які ви хочете купити цей обʼєкт". Зрозуміло, якщо не докажете, ви не маєте законного права купити цей обʼєкт", - сказав Фурман.

Потрібно вимагати від роботодавців "білу" зарплату, сказав він.

"А з іншого боку, це ще й податки, які ми сплачуємо до держбюджету. За рахунок цих податків ми утримуємо армію і фінансуємо нашу перемогу", - зазначив Фурман.

НБУ, зарплата, Фурман
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