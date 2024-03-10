ЦНС: "ростех" планує використати потужності одного із захоплених підприємств на ТОТ

російська корпорація "ростех" планує використати потужності одного із захоплених підприємств на тимчасово захоплених територіях, повідомляє Ценр національного спротиву (ЦНС).
"російська корпорація "ростех", яка займається крадіжкою старих технологій, планує використовувати промислові потужності тимчасово захоплених територій. Йдеться про виробництво смоли на базі потужностей інституту фізико-органічної хімії при НАН України в Донецьку. Таким чином інститут може увійти до складу об'єктів російського ВПК", - йдеться в повідомленні на сайті ЦНС.
Наголошується, що рф максимально використовує всі ресурси на тимчасово окупованих територіях України у своїх військових цілях.
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