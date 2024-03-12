Столтенберг: Політика путіна зазнала провалу, бо з початку війни Україна ближча до членства в НАТО, ніж будь-коли раніше

Політика російського президента володимира путіна зазнала стратегічного провалу, бо з початку його війни проти України до НАТО приєдналися дві країни, а українська держава ближча до членства в Альянсі, ніж будь-коли раніше. Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Він нагадав, що путін вимагав від Заходу договір з росією про те, що не повинно бути подальшого розширення НАТО за рахунок будь-якої країни Європи.

"А зараз він отримав протилежне. Він хотів менше НАТО, він отримує більше НАТО, більше військової присутності НАТО у східній частині нашого Альянсу. Фінляндія та Швеція є повноправними членами, а Україна ближче до членства в НАТО, ніж будь-коли раніше", – заявив Столтенберг на церемонії підняття шведського прапору у штаб-квартирі Альянсу.

Генсек вчергове запевнив, що Україна стане союзником НАТО.

"Питання не "якщо", а "коли" стане", – додав він.