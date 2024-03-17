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Макрон: Якщо буде черговий виток ескалації з боку рф, ми будемо готові відреагувати задля безпеки України і європейців

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Президент Франції Еммануель Макрон у відповідь на запитання про надсилання військ в Україну заявив, що "ми будемо готові відреагувати з метою безпеки України і європейців".

"Ми повинні бути колективно відповідальними. Ми готові до будь-якого виклику, і якщо буде черговий виток ескалації з боку росії, ми будемо готові відреагувати задля безпеки України і європейців. Але ніколи Франція не буде ініціатором жодної агресії", - сказав президент в інтерв'ю українським медіа.

У відповідь на запитання, чи підніме він слухавку під час дзвінка путіна, Макрон відповів коротко "Так", однак після наголосив, що роль Франції полягає в тому, що Вінстон Черчилль назвав "нервом війни".

"Якщо раптом путін захоче щось запропонувати, я відповім на телефонний дзвінок... але справжні перемовини щодо закінчення війни мають вести путін і Зеленський", - заявив президент.

"Наша мета - росія не повинна перемогти. Але наша мета також - це повернути мир у Європу. Для того, щоб вийти на результат цієї мети, ми не можемо йти шляхом ескалації, тому що нам не потрібна ще одна війна", - сказав Макрон.

Макрон
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