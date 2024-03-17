Федоров: На ТОТ загарбники продовжують «націоналізувати» житло

На тимчасово окупованих територіях російські загарбники привласнили майже 500 підприємств та продовжують «націоналізувати» житло.
Про це в Телеграмі повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Укрінформ.
«росіяни продовжують економічний терор на окупованих територіях. Майже 500 підприємств віджато і передано під управління окупаційного керівництва. Тепер рашисти звітують про «відновлення роботи» ними ж пограбованих підприємств», - написав він.
Водночас, указав Федоров, на ТОТ триває уточнення даних щодо приватного житла. В перелік «безхазяйних» окупанти додають не тільки окремі помешкання, а й навіть цілі багатоквартирні будинки.
«Повернути таке житло законному власникові надскладно, навіть якщо йому вдасться потрапити на окуповану територію», - зауважив голова ОВА.
Крім того, додав Федоров, окупанти звітують про початок посівної, проте ще не розрахувалися за оренду землі у 2023 році.
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