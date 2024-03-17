Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Федоров: На ТОТ загарбники продовжують «націоналізувати» житло

98

На тимчасово окупованих територіях російські загарбники привласнили майже 500 підприємств та продовжують «націоналізувати» житло.

Про це в Телеграмі повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Укрінформ.

«росіяни продовжують економічний терор на окупованих територіях. Майже 500 підприємств віджато і передано під управління окупаційного керівництва. Тепер рашисти звітують про «відновлення роботи» ними ж пограбованих підприємств», - написав він.

Водночас, указав Федоров, на ТОТ триває уточнення даних щодо приватного житла. В перелік «безхазяйних» окупанти додають не тільки окремі помешкання, а й навіть цілі багатоквартирні будинки.

«Повернути таке житло законному власникові надскладно, навіть якщо йому вдасться потрапити на окуповану територію», - зауважив голова ОВА.

Крім того, додав Федоров, окупанти звітують про початок посівної, проте ще не розрахувалися за оренду землі у 2023 році.

Федоров
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Воскресенье, 17 марта 2024
Суббота, 16 марта 2024
Пятница, 15 марта 2024
Четверг, 14 марта 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023