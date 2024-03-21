Сенатор: Відсутність допомоги може призвести до того, що Україна зіткнеться з "найгіршим звірством в історії"

Сенатор-демократ Джо Манчін закликав Конгрес ухвалити рішення про надання допомоги Україні і попередив, що відсутність допомоги може призвести до того, що Україна зіткнеться з "найгіршим звірством в історії".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Hill.

"Ми не можемо дозволити Україні пройти через це. Якщо мине весна, а ми не допоможемо Україні, то нехай допоможе нам Бог", – сказав Манчін на щорічному саміті Axios "Що буде далі" у Вашингтоні.

"Це буде найгіршим звірством в історії, про яке читатимуть ваші діти чи онуки, яке ми вчинили", – сказав він.

Минулого місяця Сенат ухвалив пакет зовнішньої допомоги, який включає 60 мільярдів доларів для України. Спікер Палати представників Майк Джонсон не поставив законопроєкт на голосування, заявивши, що в ньому відсутні необхідні положення про кордон.

Зауваження Манчіна перегукуються з коментарями лідерів Демократичної партії в обох палатах, оскільки прихильники Києва тиснуть на Конгрес, щоб він ухвалив рішення про допомогу до святкових канікул.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін у вівторок попередив, що виживання України знаходиться під загрозою, і спробував переконати союзників у тому, що США віддані Києву.