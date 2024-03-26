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У Кабміні назвали категорії ВПО, які матимуть право на грошову допомогу ще на шість місяців

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Кабінет міністрів уточнив перелік внутрішньо переміщених осіб, які матимуть право на грошову допомогу ще на шість місяців.

Про це повідомила пресслужба Мінсоцполітики.

Виплати ВПО зможуть також отримувати:

  • особи з тяжкими формами захворювання, яким не встановлена інвалідність (та сім'ї, в яких проживають такі особи);
  • діти, влаштовані у ній патронатного вихователя; патронатні вихователі; діти, тимчасово влаштовані сім'ю родичів, знайомих, прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу.

Крім того, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача у сім'ї менший за 9444 грн:

  • особи, які доглядають дитину до 3 років або дитину, яка потребує догляду, до 6 років;
  • сім'ї, які мають дітей віком до 18 років та/або до 23 років, які є студентами денної або дуальної форми навчання в закладах професійної (професійно-технічної), професійної вищої та вищої освіти;
  • особи, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі;
  • студенти, які звертаються самостійно віком до 23 років;
  • особи з інвалідністю ІІІ групи;
  • сім'ї пенсіонерів.

Крім того, право на продовження допомоги на додаткові шість місяців також отримали особи віком від 55 років.

Також продовжено період подання заяв на перепризначення виплат для ВПО до 30 квітня 2024 року. При цьому навіть заяви, що подають, у квітні отримають кошти з урахуванням березня.

ВПО, Мінсоцполітики
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