У Кабміні назвали категорії ВПО, які матимуть право на грошову допомогу ще на шість місяців

Кабінет міністрів уточнив перелік внутрішньо переміщених осіб, які матимуть право на грошову допомогу ще на шість місяців.
Про це повідомила пресслужба Мінсоцполітики.
Виплати ВПО зможуть також отримувати:
Крім того, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача у сім'ї менший за 9444 грн:
Крім того, право на продовження допомоги на додаткові шість місяців також отримали особи віком від 55 років.
Також продовжено період подання заяв на перепризначення виплат для ВПО до 30 квітня 2024 року. При цьому навіть заяви, що подають, у квітні отримають кошти з урахуванням березня.
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