ЦДА: росіяни вразили близько 50-ти підприємств оборонної промисловості України

російські війська внаслідок ракетних атак вразили близько 50-ти підприємств оборонної промисловості України з початку повномасштабного вторгнення, повідомив директор Центру досліджень армії (ЦДА), конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.

"Із самого початку повномасштабного вторгнення, з 2022 року, росіяни атакували саме оборонні підприємства, добре знаючи їх розташування. І до 50 підприємств було так чи інакше вражено російськими ракетами та дронами. І найбільш зухвалі з них, як ми знаємо, сталися 29 грудня 2023 року та 2 січня 2024 року, і зараз такі удари тривають", - сказав Бадрак у межах свого ексклюзивного огляду для Gazeta.ua.

При цьому військовий експерт зауважив, що на сьогодні питання ураження об'єктів на території України виходить далеко за межі атаки лише оборонних підприємств.