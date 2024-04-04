Ван Веньбінь: Позиція Китаю стосовно «української кризи» послідовна, чітка і прозора

Китай вважає, що в російсько-українській війні не повинно бути переможців і переможених та закликає не дискредитувати його «звичайні» відносини з росією.
Про це на брифінгу сказав речник МЗС КНР Ван Веньбінь, коментуючи телефонну розмову лідерів Китаю і США, передає власний кореспондент Укрінформу.
Зауваживши, що позиція Китаю стосовно «української кризи» (так у КНР називають війну - ред.) послідовна, чітка і прозора, Ван зазначив, що існує ризик подальшого загострення «кризи», тому слід докладати зусиль для деескалації та припинення конфлікту шляхом переговорів, а не війни.
«У політичному врегулюванні не повинно бути переможців і переможених, натомість має панувати мир. Китай продовжуватиме відігравати конструктивну роль для досягнення цієї мети», - сказав дипломат.
За його словами, Китай не є тим, хто створив конфлікт, не бере в ньому участі й ніколи не передавав жодній воюючій стороні зброю чи військове обладнання.
«Ми не прагнули і не шукатимемо вигоди від конфлікту, а інші країни не повинні дискредитувати та нападати на звичайні відносини між Китаєм і росією та не повинні підривати законні права Китаю і китайських компаній», - заявив речник МЗС КНР.
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