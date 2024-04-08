Зеленський: У Раді й так занадто довго розглядали законопроєкт про мобілізацію – настав час його ухвалити

Президент Володимир Зеленський вважає, що Верховна Рада має заспокоїтись і ухвалити необхідні для виживання України зміни до мобілізації, попри те, як він відобразиться на політичних рейтингах. Про це він сказав в інтерв'ю українському телебаченню.
"Зараз тільки безглузді люди думають про власні рейтинги, ніяких рейтингів немає. Є тільки один пріоритет – Україна. Не збережемо Україну, ні у кого з політиків не буде ніякого майбутнього. Ми повинні зберегти Україну, нашу націю. Для цього потрібні зміни до законодавства. На жаль, не всі це розуміють", – сказав він.
На його думку, у Верховній Раді й так занадто довго розглядали законопроєкт про мобілізацію – настав час його ухвалити.
"Ми говоримо з парламентом, щоб вони проголосували найближчими днями", – сказав він.
В іншому випадку, наголосив Зеленський, у Збройних Сил України можуть виникнути проблеми з резервами і відповідати за це буде парламент.
"Депутати повинні заспокоїтись і не чекати оплесків своєму популізму. І тому вичищати закон не можна. Треба дивитись на нього реально. Він повинен бути. Робочий закон, який спрацює. В іншому випадку тоді за резерви буде відповідати не військове командування держави, а парламент України. А це, я вважаю, неприпустимо", – додав Зеленський.
Він нагадав, що росія збирається мобілізувати додатково 300 000 солдатів, і не факт, що вона обмежиться цією кількістю.
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