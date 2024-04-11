Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

В Україні можуть створити аналог німецького банку відновлення KfW

153

Уряд Німеччини у середу, 10 квітня, затвердив набір заходів для підтримки відбудови України, повідомила його пресслужба. Один із них – створення аналога німецького банку відновлення KfW, ймовірно, на основі Фонду розвитку підприємництва.

Основна увага німецького уряду приділена фінансовим субсидіям та компенсації відсотків для малих і середніх компаній в Україні, інвестиційним гарантіям для німецьких компаній.

Крім того, німецьке Міністерство розвитку разом з Україною працює над створенням аналога німецького банку відновлення KfW.

"Щоб вижити, Україні потрібна не тільки зброя. Важливо, щоб економіка продовжувала працювати, щоб країна могла фінансувати відновлення. Дешеве фінансування для малого та середнього бізнесу є одним із найефективніших інструментів для відновлення. Німеччина має дуже хороший досвід роботи з Kreditanstalt für Wiederaufbau, який був піонером економічного дива 1950-1960 років. Він досі надає компаніям і громадянам дешеві кредити для інвестицій. Ми можемо внести цей досвід у відбудову України", – сказала міністерка економічного співробітництва і розвитку Німеччини Свенья Шульце.

Німецьке міністерство припускає, що таку установу можна створити на базі Фонду розвитку підприємництва (до 2020 року – Німецько-український фонд), який адмініструє кредитні програми 5-7-9%.

Кредитна установа для відбудови (KfW) – державний банк уряду Федеративної Республіки Німеччини, що є лідером серед банків Німеччини у сприянні економічному розвитку Німеччини, Європи та світу. Сфера діяльності KfW – підтримка малого та середнього бізнесу; будівництво та енергоощадження, охорона навколишнього середовища; фінансування соціальної інфраструктури (водопостачання, енергопостачання, освіта, охорона здоров’я тощо); експортне та проєктне фінансування; рефінансування.

KfW, Німеччина
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 11 апреля 2024
Среда, 10 апреля 2024
Вторник, 9 апреля 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023