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Украина получила 106 млн евро от Германии на восстановление Донбасса

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Украина получила 106 млн евро от Германии на восстановление Донбасса

Объем международной технической помощи Германии за 20 лет достиг более 500 млн евро. Об этом в пятницу, 4 мая, сообщается на сайте Минэкономразвития.

По данным ведомства, сейчас в активной фазе находятся 27 проектов с объемом финансирования 250 млн евро, исполнителями которых является Немецкое общество международного сотрудничества (GIZ) и Кредитное учреждение для восстановления (KfW).

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«Наибольшие объемы помощи направлены по приоритетным направлениям Восстановление Донбасса и поддержка внутренне перемещенных лиц — 106,5 млн евро и Региональное развитие, децентрализация, хорошее управление — 92,8 млн евро», — говорится в сообщении.

Благодаря этим проектам развивается социальная инфраструктура, укрепляется способность общин и управление чрезвычайными ситуациями в восточных регионах, подконтрольных Украине, с большим количеством внутренне перемещенных лиц. Разворачивается проект, направленный на создание условий профессиональной интеграции внутренне перемещенных лиц.

Кроме этого, сейчас идет подготовка следующих проектов по развитию социальной инфраструктуры и программ обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц, развития муниципальной инфраструктуры на востоке Украины, с ориентировочным объемом поддержки 49 млн евро.

Германия, гуманитарная помощь, Донбасс, KfW
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