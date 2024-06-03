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Каленков: Останні 2 роки підприємства вже працюють на межі можливого та з величезними збитками

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Рішення Кабміну, яке зобов'язує промисловість імпортувати 80% електроенергії, призведе до зупинок підприємств та зростання безробіття, адже електроенергія значно подорожчає, і на всіх її все одно не вистачить.

Про це заявив президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков, передає УНІАН.

"Економічна безпека України важлива так само, як і зведення з військових полів. Бо як би нам не допомагали наші партнери, все одно головне, - а це забезпечення армії та купівля зброї, - йде за рахунок платників податків. Тому важливо, щоб наша промисловість продовжувала працювати", - заявив Каленков.

За його словами, останні 2 роки підприємства вже працюють на межі можливого та з величезними збитками.

Президент "Укрметалургпрому" застеріг, що будь-який крок, який призводить до збільшення собівартості продукції, виштовхує підприємства за ту межу, де вони будуть змушені або скорочувати обсяги виробництва, або зупинятися та звільняти людей.

"Підприємства зупиняються, люди втрачають роботу, до бюджету не надходять кошти. Це просто спіраль смерті, в яку наші чиновники самі себе заганяють. У цьому плані промисловість – це має бути останнє, що відключається. Не кажучи вже про те, що наша промисловість, наприклад, постачає величезну кількість товарів безпосередньо на оборону. Це рішення повернеться бумерангом - у вигляді підприємств, що закриваються, безробіття і колапсу економіки", - резюмував Каленков.

За словами голови Федерації металургів України Сергія Біленького, на якого посилається РБК-Україна, урядове рішення, яке зобов’язує промисловість імпортувати 80% електроенергії, наразі нереально виконати, а отже – підприємствам буде простіше закритися, аніж виконувати норми постанови.

Він зазначив, що на порядок денний виходить питання доцільності і економічного обґрунтування роботи металургійного комплексу взагалі.

"Всі ми прекрасно знаємо, яка ситуація з електроенергією, і ми намагалися по максимуму забезпечити власні потреби імпортованою електроенергією. Але це 30 відсотків! Рішення Кабінету міністрів змушує частку імпорту довести до 80 відсотків. В нинішніх умовах це не реально: обмежений обсяг міждержавних перетинів не може задовільнити потреби всього бізнесу", - наголосив Біленький.

Він пояснив, що це рішення вкрай зашкодить енергоємним галузям промисловості, особливо металургії, та призведе до зупинки промисловості. При цьому гірничо-металургійний комплекс – це неперервний цикл виробництва, тому зменшення навантаження неминуче призведе до зниження виробництва.

При цьому підприємствам доведеться скорочуватися штат співробітників, а це, у свою чергу, призведе до збільшення безробіття, і відповідно - до зростання споживання електроенергії населенням. Таким чином, ефект "економії" електричної енергії промисловістю буде нейтралізований, а пільгова ціна для населення тільки загострить фінансові проблеми на ринку електричної енергії.

Каленков
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