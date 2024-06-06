Железняк: Проєкти законів щодо створення військової поліції в Україні було знято з розгляду

Верховна рада цього тижня не розглядатиме законопроєкти щодо створення військової поліції в Україні.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.
За його словами, проєкти законів було знято з розгляду.
«Зняли з розгляду тижня №6569-д та 6570-д проєкти Законів про Військову поліцію. За таке рішення – 278», – написав він.
Очікується, що до них повернуться після додаткових консультацій.
Планувалось, що військова поліція матиме право розшуку, затримання військовослужбовців, фіксацію злочинів та захист їх прав за стандартом НАТО AJP-3.21.
У картці законопроєкту на сайті ВР сказано, що вона має забезпечити правопорядок та військову дисципліну у Міноборони України, ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту.
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