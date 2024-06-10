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Демченко: Після набуття чинності закону про мобілізацію кількість спроб незаконного перетину кордону різко не підскочила

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Після набуття чинності з 18 травня закону про мобілізацію в Україні і надалі фіксуються спроби незаконного перетину кордону, проте їх кількість різко не підскочила. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"На жаль, такі спроби продовжуються. Не можу сказати, що їхня кількість різко збільшилась, але фактично такі спроби залишаються щоденно", – сказав Демченко.

Він зазначив, що незаконно перетнути кордон намагаються через пункти пропуску, де це можна зробити легально, але порушники намагаються зробити це із підробленими документами або намагаються ховатися в конструкціях транспортних засобів.

Але більшість спроб, за його словами, фіксується на зеленій ділянці кордону – поза межами пунктів пропуску.

Демченко зазначив, що останнім часом більшість таких порушників вдається виявляти і затримувати на кордоні з Молдовою та Румунією.

"Хоча і на інших ділянках кордону з іншими країнами Європейського Союзу ми також затримуємо таких порушників", – додав він.

Демченко
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