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Зеленський: Війна України з росією не буде залишена у спадок, а буде завершена на українських умовах

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Поточна війна України з росією не буде залишена у спадок, а завершена – на українських умовах. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час виступу у Бундестазі у вівторок, 11 червня.

"Ця війна загрожує перерости у значно ширше протистояння. Ми не залишимо її у спадок після себе. Ми завершимо цю війну. Ми завершимо її в інтересах України та в інтересах усієї Європи/ Усіх нас. І всіх, хто буде після нас", – сказав глава держави.

Зеленський запевнив, що Україна завершить війну на власних умовах, які "зрозумілі будь-якій звичайній людині на цій землі".

"Декому здається, що путін назавжди. І що війна нескінченна. Але це не так. Все це ілюзія, яку можна розвіяти лідерством, рішеннями та успіхом", – зазначив він.

Президент нагадав депутатм Бундестагу, як Німеччину розділили на дві частини за результатами Другої світової війни.

"Розділена Німеччина ніколи не була щасливою. Ви це знаєте зі свого досвіду, і тому ви можете зрозуміти нас, українців, чому ми так боремось проти спроб росії розділити Україну. Чому ми робимо все, абсолютно все, щоб не допустити стіни між частинами нашої держави", – сказав Зеленський.

Зеленський, війна
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