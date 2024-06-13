Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Маслов: Будь-які перемовини мають базуватися саме на українській «Формулі миру»

127

Будь-які перемовини мають базуватися саме на українській «Формулі миру». Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомив голова парламентського комітету з правової політики нардеп від «Слуги народу» Денис Маслов. Разом з тим, на його думку, варто бути дуже уважними до будь-яких інших пропозицій та закликів, які лунають від різних країн світу, але базовим є саме наше, українське бачення.

Маслов зауважив, що пропозиція України ґрунтується на нормах статуту ООН і зрозумілих правилах цивілізованого світу. А коли ми бачимо китайську «формулу», то, за словами народного депутата, одразу постає питання – а де там виведення з України російських військ?

Денис Маслов зазначив, що він не чув з вуст офіційних представників інших країн заперечень щодо конкретних пунктів нашої «Формули миру» чи безпосередньо щодо того, що Росія має вивести свої війська з території України. «І від Китаю, до речі, не чув також», – додав голова парламентського комітету.

Формула миру, Маслов
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 13 июня 2024
Среда, 12 июня 2024
Вторник, 11 июня 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023