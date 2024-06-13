Маслов: Будь-які перемовини мають базуватися саме на українській «Формулі миру»

Будь-які перемовини мають базуватися саме на українській «Формулі миру». Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомив голова парламентського комітету з правової політики нардеп від «Слуги народу» Денис Маслов. Разом з тим, на його думку, варто бути дуже уважними до будь-яких інших пропозицій та закликів, які лунають від різних країн світу, але базовим є саме наше, українське бачення.

Маслов зауважив, що пропозиція України ґрунтується на нормах статуту ООН і зрозумілих правилах цивілізованого світу. А коли ми бачимо китайську «формулу», то, за словами народного депутата, одразу постає питання – а де там виведення з України російських військ?

Денис Маслов зазначив, що він не чув з вуст офіційних представників інших країн заперечень щодо конкретних пунктів нашої «Формули миру» чи безпосередньо щодо того, що Росія має вивести свої війська з території України. «І від Китаю, до речі, не чув також», – додав голова парламентського комітету.