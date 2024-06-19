Лісовий: Понад півмільйона дітей в Україні навчаються дистанційно

Понад півмільйона дітей в Україні використовують дистанційну модель шкільного навчання.

Про це заявив міністр освіти та науки Оксен Лісовий.

За його словами, зараз головне завдання держави – забезпечити таким дітям фізичну та психологічну безпеку для очного навчання.

«Якість цієї дистанційної освіти дуже різна, часто не дуже висока. І сьогодні ми працюємо як над рішеннями, які забезпечують доступ до очної освіти, так і над рішеннями, які нададуть дітям, які у силу обставин не можуть повернутися до очної освіти, якісну онлайн освіту», – заявив він.

Лісовий зазначив, що влада спільно з міжнародними партнерами продовжує працювати над формуванням безпечного освітнього простору. До цього плану входить, зокрема, будівництво укриттів та можливості безпечного доїзду до місць навчання.