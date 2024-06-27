New York Times: Більшість американців не влаштовують кандидати в президенти США

Більшість громадян США не влаштовують кандидати в президенти країни - нинішній президент демократ Джо Байден і колишній глава держави республіканець Дональд Трамп, свідчать дані опитування громадської думки, проведеного New York Times/Siena College.
Зокрема, 61% респондентів заявив, що Демократична партія мала висунути іншого кандидата, 54% висловилися за іншого кандидата від Республіканської партії.
Опитування було проведено 20-25 червня напередодні перших дебатів кандидатів, які мають відбутися в четвер, серед 1226 зареєстрованих виборців, похибка становить плюс-мінус 3 відсоткові пункти.
Водночас 77% респондентів заявили, що мають намір подивитися дебати, а 19% заявили, що не мають наміру.
Трамп протягом останнього тижня активно проводив передвиборчу кампанію в різних містах країни, Байден із четверга минулого тижня залишався в Кемп-Девіді, готуючись до зустрічі.
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