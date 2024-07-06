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Байден: Я залишаюся в гонці і переможу Дональда Трампа

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Президент США Джо Байден спростував можливість звільнення з президентських передвиборчих перегонів.

"Дозвольте мені сказати це настільки ясно, наскільки я можу. Я чинний президент Сполучених Штатів. Я кандидат від Демократичної партії. Я залишаюся в гонці", - написав Байден у п'ятницю в соціальній мережі X.

Через деякий час він опублікував таке повідомлення.

"Я не дозволю однієї півторагодинної дискусії звести нанівець три з половиною роки роботи. Я залишаюся в гонці і переможу Дональда Трампа", - прокоментував президент, повертаючись до свого виступу на теледебатах з кандидатом у президенти Дональдом Трампом, за який Байден критикується.

Раніше повідомлялося, що група впливових бізнесменів та громадських діячів у п'ятницю надіслала президенту США Джо Байдену лист із закликом припинити боротьбу за переобрання.

Байден, Трамп
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