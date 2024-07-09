Демченко: Кожного дня прикордонники фіксують спроби нелегального перетину по всій протяжності кордону

Кожного дня прикордонники фіксують спроби нелегального перетину по всій протяжності кордону, але найбільше – на кордоні з Молдовою та Румунією.
Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
"Щодня прикордонники продовжують затримувати порушників по всій протяжності кордону, але найбільше – на кордоні з Молдовою та Румунією", – розповів Демченко.
За його словами, до кордону по річці Тиса у суспільства прикута велика увага, але більшість спроб незаконного перетину відбувається на сухопутній ділянці.
Демченко повідомив, що не припиняються спроби нелегального перетину кордону й у пунктах пропуску.
"Там порушники використовують підробні документи, або ховаються у конструктивних особливостях транспортних засобів", – розповів речник ДПСУ.
Демченко зауважив, що завданням ДПСУ також є нарощування та застосування усіх технічних засобів для того, щоб унеможливити спроби незаконного перетину кордону.
"Бо це і відповідальність України перед нашими сусідами, щоб таких спроб не було", – додав речник прикордонної служби.
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