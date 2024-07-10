Макрон: США та Німеччина виступають проти вступу України в НАТО

Дві держави НАТО – Сполучені Штати та Німеччина – виступають проти вступу України до Альянсу.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, його цитує Yahoo News.
За словами політика, уряди цих країн виявляють «рішучу протидію» запрошенню України. При цьому Макрон вважає, що союзники рано чи пізно таки ухвалять рішення про вступ України до НАТО.
Французький лідер також заявив, що українська влада була вкрай незадоволена відсутністю запрошення на попередньому саміті НАТО, що відбувся у Вільнюсі.
«Українці були дуже роздратовані, коли дійшли висновку, що двері відчинені, але не настільки. І я думаю, що сценарій вашингтонського саміту такий самий», – резюмував Макрон.
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