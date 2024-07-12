Залужний у костюмі назвав головний пріоритет своєї діяльності у якості посла у Британії

Посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зробив заяву.

Генерал опублікував фото на новій посаді. Він одягнув костюм.

"Перемога України у війні з російським агресором залишається головним пріоритетом моєї діяльності і діяльності Посольства", - сказав Залужний.

"Продовжую служити Україні. Приступив до виконання обов'язків надзвичайного і повноважного посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Вручив копії вірчих грамот віце-маршалу дипломатичного корпусу, акредитованого при Королівському палаці, очільниці структурного підрозділу з питань протоколу Форін Офісу Вікторії Басбі", - повідлмив Валерій Залужний.