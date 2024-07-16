Юрист: Наразі тільки хвороба військовозобов'язаного може бути поважною причиною неоновлення даних

16 липня добігає кінцевий термін, до якого військовозобов'язані мали оновити дані в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) чи в мобільному застосунку "Резерв+". Водночас, юристи назвали єдину поважну причину ігнорування відповідної вимоги.
Про це розповів юрист Сергій Старенький під час ефіру "Київ24".
Як відомо, згідно з новим законом про мобілізацію, чоловікам 18-60 років і деяким категоріям жінок відвели два місяці для оновлення даних. У разі невиконання цієї вимоги - загрожують штрафи.
За словами правозахисника, поважною причиною несвоєчасного оновлення даних може бути виключно хвороба військовозобов'язаного громадянина.
"Я думаю, що у цих людей будуть певні складнощі з тим, щоб пояснити, чому упродовж 60 днів вони не змогли виконати свій обов'язок, який передбачено законом. Справді підставою для визнання, скажімо так, поважності таких причин може бути лише хвороба", - повідомив Старенький.
При цьому не можуть вважатися вагомими причинами: відсутність громадянина на території України, відсутність інтернету чи можливості дістатися Територіального центру комплектування.
"Наразі тільки хвороба може бути такою поважною причиною", - наголосив юрист.
У разі неоновлення інформації громадянам призовного віку загрожує притягнення до адміністративної відповідальності. Штраф за таке порушення стартуватиме з 17 тисяч гривень.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023