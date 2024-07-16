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Юрист: Наразі тільки хвороба військовозобов'язаного може бути поважною причиною неоновлення даних

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16 липня добігає кінцевий термін, до якого військовозобов'язані мали оновити дані в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) чи в мобільному застосунку "Резерв+". Водночас, юристи назвали єдину поважну причину ігнорування відповідної вимоги.

Про це розповів юрист Сергій Старенький під час ефіру "Київ24".

Як відомо, згідно з новим законом про мобілізацію, чоловікам 18-60 років і деяким категоріям жінок відвели два місяці для оновлення даних. У разі невиконання цієї вимоги - загрожують штрафи.

За словами правозахисника, поважною причиною несвоєчасного оновлення даних може бути виключно хвороба військовозобов'язаного громадянина.

"Я думаю, що у цих людей будуть певні складнощі з тим, щоб пояснити, чому упродовж 60 днів вони не змогли виконати свій обов'язок, який передбачено законом. Справді підставою для визнання, скажімо так, поважності таких причин може бути лише хвороба", - повідомив Старенький.

При цьому не можуть вважатися вагомими причинами: відсутність громадянина на території України, відсутність інтернету чи можливості дістатися Територіального центру комплектування.

"Наразі тільки хвороба може бути такою поважною причиною", - наголосив юрист.

У разі неоновлення інформації громадянам призовного віку загрожує притягнення до адміністративної відповідальності. Штраф за таке порушення стартуватиме з 17 тисяч гривень.

оновлення даних, Старенький
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