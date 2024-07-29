Bloomberg: На передвиборчу кампанію Гарріс за тиждень зібрали $200 млн

На передвиборчу кампанію кандидатки у президенти США Камали Гарріс за тиждень зібрали $200 млн.
Це рекордний результат, сказав речник кампанії Майкл Тайлер, повідомляє Bloomberg.
66% коштів надіслали донори, які зробили пожертвування вперше.
Такі результати можуть демонструвати сплеск ентузіазму серед демократів щодо висування Гарріс.
Донори-демократи з Волл-стріт мобілізуються, щоб допомогти Гарріс скоротити розрив у зборі коштів з кандидатом у президенти від республіканців Дональдом Трампом.
АР пише, що понад 170 тис. волонтерів зголосилися допомогти кампанії Гарріс з телефонним банкінгом, агітацією та іншими заходами.
У суботу Гарріс провела агітаційний захід у Піттсфілді, штат Массачусетс. Вона залучила сотні людей до збору коштів. Збір прогнозували на рівні $400 тис, але зібрали близько $1,4 млн.
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