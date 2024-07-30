НКРЕКП: Збільшення тарифу на електроенергію дало змогу «Енергоатому» гасити свої борги

Збільшення тарифу на електроенергію для населення дало державному «Енергоатому» змогу гасити свої борги. Про це в інтерв’ю заявив голова Національної комісії з питань енергетики та житлово-комунальних послуг (НКРЕКП) Валерій Тарасюк.

Він розповів, що тариф на електроенергію для населення було ухвалено на один рік і до червня 2025 року ніяких змін не має бути.

«Цей тариф дозволяє «Укргідроенерго» і «Енергоатому» компенсувати низькі ціни для населення у рамках ПСО (покладення спеціальних обов'язків – ред.). Також такий рівень дозволяє «Енергоатому» погашати борги», – наголосив Тарасюк.

Раніше заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявляла, що внаслідок суттєвих руйнувань в енергетиці держава втратила можливість фінансувати попередній тариф на електроенергію для населення.