МО України: ворог поширює вебзастосунки, які виглядають як Резерв+

ворог поширює вебзастосунки, які мають виглядати як Резерв+, і планує поширювати їх серед українців для збору персональних даних, написала заступниця міністра оборони України з цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко на своїй сторінці у фейсбуці у неділю.
"Ми вже знаємо про це і працюємо над забезпеченням вашого захисту", - зазначила заступниця міністра.
Вона закликала українців бути уважними і перевіряти джерела, на які мають намір переходити.
"Користуйтеся тільки офіційним сайтом Резерв+: reserveplus.mod.gov.ua. Не переходьте за посиланнями, що імітують назву reserveplus.mod.gov.ua і закінчуються на .top, .website, .org тощо. При завантаженні застосунку обов’язково перевіряйте, що розробником є Міністерство оборони України (MINISTERSTVO OBORONY UKRAINY)", - рекомендує заступниця міністра оборони.
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