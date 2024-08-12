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Байден: Трамп є реальною загрозою безпеці Америки

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Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив в інтерв’ю, яке транслювалося в неділю, що кандидат в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа є "реальною загрозою безпеці Америки".

Пише УНН із посиланням на CBS News та Le Figaro.

У телевізійному інтерв'ю, яке транслювалося в неділю на тв, президент США Джо Байден заявив, що його попередник у Білому домі і кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп становить "реальну загрозу для безпеки Америки", якщо його буде обрано 5 листопада.

"Слухайте уважно. Якщо він виграє (...) ці вибори, подивіться, що станеться. Це небезпечно. Він становить реальну загрозу для безпеки Америки", - сказав 81-річний президент-демократ.

Байден, Трамп
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