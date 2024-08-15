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Остін та Умєров обговорили ситуацію на полі бою в Україні

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Глава Пентагону Ллойд Остін провів телефонну розмову з міністром оборони України Рустемом Умєровим, однією з тем якої стала ситуація на полі бою.

Про це Остін написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Очільник Пентагону зазначив, що в ході розмови з Умєровим йшлося про пріоритетну допомогу у сфері безпеки та про поточні військові операції України.

"Сполучені Штати залишаються відданими справі допомоги Україні у захисті від російської агресії", – написав Остін.

Згідно з повідомленням Пентагону, Остін і Умеров також обговорили підтримку з боку членів і партнерів Альянсу в задоволенні нагальних військових потреб України.

Своєю чергою український міністр надав оновлену інформацію про динаміку розвитку подій на полі бою, а також про вплив російських атак на Україну.

Остін, Умєров
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