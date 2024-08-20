Найбільше заявок на компенсацію збитків, завданих застрахованому житлу, останнім часом надходить із Києва, - ЗМІ

Найбільше заявок на компенсацію збитків, завданих застрахованому від військових ризиків житлу, останнім часом надходить із Києва, повідомляють у страховій компанії "ІНГО", яка однією з перших в Україні почала страхувати житло від військових ризиків.

За її даними, наприклад, лише 8 липня 2024 року було отримано одразу кілька повідомлень про страхові випадки в Шевченківському та Голосіївському районах столиці, де внаслідок ракетного удару незначних ушкоджень зазнало кілька застрахованих квартир. Характер пошкоджень практично однаковий для всіх випадків: незначне руйнування вибуховою хвилею та пошкодження уламками. Постраждали вікна та двері, частково - внутрішнє оздоблення, зіпсовано деякі меблі та пошкоджено комунікації.

За словами керівника департаменту врегулювання збитків СК "ІНГО" Олега Коваленка-Кужольного, що наводяться у повідомленні, після подачі всіх необхідних документів клієнти отримали виплати вже протягом двох тижнів. Як стало відомо, власниця однієї з квартир застрахувала своє житло за 10 хвилин до обстрілу. І хоча на той момент договір страхування ще не набув чинності, як виняток було ухвалено рішення сплатити постраждалій 50 тис. грн у вигляді благодійної допомоги.

Решта суми компенсації варіювалися від 32 до 109 тис. грн, залежно від ступеня пошкоджень.

Як наголошує компанія, для отримання відшкодування клієнтам необхідно надати мінімум документів. Насамперед, це письмове повідомлення про настання події та договір страхування. Факт настання страхового випадку встановлюється на підставі довідки з поліції, яку також потрібно долучити до страхової справи. Також знадобляться паспорт та ІПН страхувальника або вигодонабувача, документи, що підтверджують право власності на застраховане майно та заява на виплату страхового відшкодування.

При цьому не пізніше двох календарних днів потрібно повідомити страховика про настання випадку, протягом трьох робочих днів письмово оформити та надіслати йому повідомлення про подію, надати необхідні документи для встановлення її причин, а також подати заяву про виплату страхового відшкодування.

АТ "Страхова компанія" “ІНГО” надає страхові послуги протягом 30 років. З 2017 року основним акціонером є українська бізнес-група DCH.