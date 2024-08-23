НБУ просить ЄС і США роз'яснити особливості роботи фінансових установ з українськими клієнтами

Національний банк України (НБУ) просить фінансових регуляторів ЄС і США офіційно роз'яснити особливості роботи тамтешніх фінансових установ з українськими клієнтами, щоб мінімізувати блокування їхніх операцій.

"Опрацьовується можливість оприлюднення фінансовими регуляторами ЄС і США офіційного роз'яснення для фінансових і платіжних установ щодо відсутності застережень по роботі з українськими клієнтами та переліку офіційних джерел даних про підконтрольність територій Україні для перевірки статусу клієнтів", - повідомив НБУ в четвер у фейсбуці за підсумками зустрічі з українськими банками за участю Мінекономіки та Мінреінтеграції.

Заступник глави центробанку Олексій Шабан зазначив, що Нацбанк окремо звернувся до Європейського центрального банку та низки центральних банків країн Європи з проханням повідомити підконтрольні їм банки і небанківські фінустанови, що, незважаючи на воєнну агресію рф, фінсистема України працює стабільно і забезпечує всі умови для ефективних переказів.

Крім того, Нацбанк контактує з Міністерством закордонних справ України з метою інформування іноземних партнерів про ситуацію в нашій країні, зокрема у фінансовій системі, зазначено в публікації.

"Національний банк уже звернув увагу банків на необхідність посилення комунікації з іноземними колегами. Треба активніше пояснювати їм особливості ситуації та інформувати про доступні можливості та офіційні ресурси для використання під час здійснення комплаєнс-перевірок. Ми очікуємо, що зусилля українських банків разом із проактивними кроками НБУ та інших державних установ дадуть змогу позитивно вирішити питання", - зазначив Шабан.

Серед інших ініціатив щодо зниження ризику блокування платежів міжнародними банками - розробка єдиного підходу до заповнення реквізитів транскордонних SWIFT-повідомлень із зазначенням інформації про статус території клієнта.

"Пропонується розширити реквізити SWIFT-повідомлень про переказ коштів, зокрема для внесення українськими банками інформації про статус території свого клієнта, та поширення такої практики серед усіх фінансових установ", - ідеться в повідомленні українського регулятора.

Учасники зустрічей домовилися спільно напрацювати єдиний підхід до коректного заповнення реквізитів транскордонних SWIFT-повідомлень і чіткі настанови та рекомендації з прикладами оформлення.