Укргідрометцентр: У вересні температура повітря в Україні прогнозується на 2 градуси вище за норму

У вересні середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах 15-20 градусів (в Карпатах 13-14 градусів), що на 2 градуси вище за норму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз, розміщений на сайті Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 37-76 мм, в Карпатах місцями 97-111 мм, що в межах норми.

"Вересень перехідний місяць від літа до осені, якому властиве загальне зниження температури, послаблення грозової діяльності", - йдеться в повідомленні.

Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура повітря становить 13-17 градусів, у південній частині місцями 18-20 градусів, в гірських районах 9-15 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря - 1-7 градусів морозу, на півдні Херсонської та Запорізької областей 0-1 градусів тепла, в Криму до 5,5 градусів тепла.

Абсолютний максимум температури повітря становить 33-38,8 градусів, в гірських районах місцями 24-32 градусів тепла.

Середня місячна кількість опадів складає 37-74 мм, у південній частині місцями 28-36 мм, на Прикарпатті, Закарпатті та в Карпатах місцями 77-108 мм, на високогір′ї Карпат до 130 мм.

Заморозки в повітрі відмічено у другій та третій декадах, в Карпатах та місцями у Чернігівській, Сумській, Черкаській та Кіровоградській областях - у першій декаді вересня, пишуть синоптики.