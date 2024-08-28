Зеленський готовий представити Байдену, Гарріс і Трампу План перемоги України

Президент Володимир Зеленський заявив про бажання представити американському колезі Джо Байдену, а також кандидатам у президенти США Камалі Гарріс та Дональду Трампу План перемоги України.

Про це він сказав на форумі "Україна 2024. Незалежність", повідомляє "Європейська правда".

Зеленський сказав, що поки не може розкрити деталі Плану перемоги України, однак зазначив, що операція на Курщині є його частиною.

"Один із напрямків, частина якого вже зроблена, це Курщина. Другий напрямок – це стратегічне місце України в безпековій інфраструктурі світу. Третій напрямок – це пакет примусу до закінчення війни дипломатичним шляхом. І четвертий напрямок – економічний", – сказав Зеленський.

За його словами, план підготовлений, і, як зазначив Зеленський, буде справедливим, якщо він спочатку представить його президенту США Джо Байдену.

"Від нього залежить успіх цього плану. Дадуть нам те, що в цьому плані, або не дадуть. Чи будемо ми вільні у використанні того, що буде в цьому плані, або ні. Думаю, я в вересні представлю цей план", – зазначив президент.

"Думаю, якимось чином буде правильно передати цей план як Камалі Гарріс, так і Дональду Трампу, тому що ми не знаємо, хто буде президентом Сполучених Штатів, а виконати цей план дуже хочеться", – додав він.