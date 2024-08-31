Остін: Сполучені Штати не відмовляться від підтримки вільної та суверенної України

Міністр оборони США Ллойд Остін наголосив на непохитній прихильності Сполучених Штатів підтримці України під час п'ятничної зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умеровим у Пентагоні, повідомляє сайт американського міністерства оборони.

"Вони продовжують відбивати напад кремля і завдавати великих втрат російським загарбникам. Тому не помиляйтеся, Сполучені Штати не відмовляться від нашої підтримки вільної та суверенної України", - сказав Остін.

Остін також заявив, що на зустрічі Контактної групи з оборони України наступного тижня на авіабазі Рамштайн партнери прагнутимуть задовольнити нагальні потреби України в галузі бойових дій, включаючи можливості протиповітряної оборони для відбиття атак російських безпілотників та ракет.

При цьому він підкреслив, що українські сили залишаються стійкими, незважаючи на регулярні напади росії на критично важливу громадянську інфраструктуру України. між тим США продовжать очолювати союзників і партнерів у наданні ключових можливостей допомоги Україні.

Як повідомлялося раніше, члени української делегації під час зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном у Вашингтоні обговорили потреби Сил оборони та спільне виробництво зброї.