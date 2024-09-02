Гончаренко: Закон про підвищення акцизу на пальне не набрав чинності

Закон про підвищення акцизу на пальне не набрав чинності, оскільки президент його не підписав.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За його словами, закон мав набрати чинності сьогодні, але Володимир Зеленський не встиг його підписати.

"Подавав постанову у Верховну Раду, яка заблокувала рух цього законопроєкту на цілий місяць. Через що її не міг підписати Стефанчук, а відповідно і Президент. Ця постанова була провалена в Раді минулого тижня, що відкрило шлях до її підписання президентом, але принаймні поки що цього НЕ відбулося", - написав Гончаренко.