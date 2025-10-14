Гончаренко: Ініціатива Гетманцева може призвести до позбавлення українців пенсій

Ініціатива голови фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева може призвести до позбавлення українців пенсій.

Про це заявив народний депутат України Олексій Гончаренко на своїй сторінці у Facebook.

"Гетьманцев хоче забрати пенсії в українців! Голова фінансового комітету Верховної Ради заявив, що українці, які передають свої банківські картки іншим у користування, будуть потрапляти в реєстр дропперів. Занесені у цей реєстр будуть обмежені у фінансових операція та навіть не будуть отримувати пенсії! Тобто якщо умовна бабуся можливо шантажем, можливо обманом передала свої дані шахраям - її можуть позбавити пенсії, заради якої вона працювала все життя та сплачувала податки!", - написав нардеп.

За словами Гончаренка, подібні ініціативи не сприятимуть підвищенню довіри громадян до держави.

"Уявляю, як це замотивує молодь не ухилятися від податків та змусить повірити в пенсію в Україні. Мабуть так і будується правова держава, так, пане Гетьманцев?", - вважає депутат.

Нагадаємо, раніше Гетманцев в інтерв'ю ЗМІ заявив, що Національний банк України спільно з фінансовим комітетом ініціювали зміни до законодавства для створення офіційного реєстру дропів з метою зупинення схем фінансових злочинів, де треті особи надають свої картки для відмивання грошей, торгівлі наркотиками або фінансування терористичної діяльності. За його словами, людину, щодо якої зафіксовано факт передавання своєї банківської картки, буде внесено в реєстр дропів. Після цього, по інформації Гетманцева, фінансові операції такої людини буде обмежено: банки припинять кредитування, відкриття нових рахунків, переказ коштів тощо. Реєстрацію такого законопроєкту голова фінансового комітету Верховної Ради пообіцяв найближчими днями.