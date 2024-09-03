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У парламенті поки що відмовилися від оподаткування посилок з-за кордону вартістю менше 150 євро

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У Верховній Раді поки що відмовилися від запровадження податків на посилки з-за кордону вартістю менше 150 євро. Але до ідеї повернуться та нададуть перехідний період.

Про це голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев сказав в інтерв’ю РБК-Україна.

"Ця норма знята", - сказав він.

За його словами, логіка тут така сама, як і з податком на розкіш – він стосується обмеженого кола громадян, фіскальний ресурс невеликий (8 млрд гривень потенційних надходжень за рік). "Тому від нього відмовились саме в цьому законопроекті, обравши іншу концепцію", - додав він.

Гетманцев переконаний в тому, "що ми повинні це зробити", не різко, умовно за "один день", а надати перехідний період учасникам ринку.

Депутат розповів, що основна логіка цього рішення навіть не фіскальна. Логіка полягає в захисті вітчизняного товаровиробника і вітчизняного ритейлу.

"Згідно з заявами, які ми отримали від великих компаній, таких як Intertop, Modna Kasta, Rozetka, вони підуть з ринку щонайдовше в кінці 2025 року через конкуренцію, яку їм створюють великі міжнародні компанії, що використовують згадану пільгу з оподаткування міжнародних посилок, продаючи свій товар через логістичні склади, організовані на території Польщі", - пояснив Гетманцев.

Гетманцев спростував інформацію, що цю норму пролобіювали великі ритейлери. "Ні, це неправда. У нас є законопроект №5810, розроблений ще три роки тому. Кабінет міністрів подав його ще до повномасштабної війни на виконання Угоди про Асоціацію з ЄС, згідно з якою оподатковуватись мають міжнародні посилки починаючи від "нульової" вартості. І, я думаю, коли в 2024 році Мінфін розробляв податковий законопроект, то згадав про цей резерв і включив його в документ. Тобто лобізму там ніякого не було", - додав він.

податок, Гетманцев
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