Мінсоцполітики зменшує обсяг паперових документів для призначення соцвиплат

Реалізуючи плани з переходу до цифрового документообігу під час надання соціальних послуг та призначення виплат, Міністерство соціальної політики розробило постанову про зменшення обсягу паперових документів для призначення соціальних виплат і допомог. Постанову вже затверджено урядом.
Про це повідомляється на сайті Мінсоцу, пише УНН.
У повідомленні зазначається, що Міністерство соціальної політики працює над комплексною цифровізацією системи соціальної підтримки. Мета цієї роботу – надання соціальних послуг в більш зручний спосіб та без зайвих паперів.
Значна кількість інформації, яка необхідна для призначення соціальних виплат і допомог українцям, вже цифровізована. Вона наявна в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС), яку Мінсоцполітики розгорнуло під час повномасштабного вторгнення.
«Наразі зʼявилась можливість відмовитись від прийняття значної кількості паперових документів при призначенні виплат і допомог. Та інформація, яка вже є в ЄІССС, буде підтягуватись з цієї системи, – відтак, людині не потрібно наново її підтверджувати і подавати паперові документи», - запевнили в Міністерстві соцполітики.
Там пояснили, що людині, яка вже отримували виплату чи допомогу і дані якої внесені до ЄІССС, щоб переоформити її (або оформити нову) достатньо буде звернутися із заявою і пред'явити документ для ідентифікації (наприклад, паспорт). Решту інформації працівник органу соціального захисту зможе отримати завдяки цифровим рішенням. Якщо ж даних потенційного отримувача ще немає в системі, то, звичайно, йому потрібно буде надати усі необхідні документи.
Відмова від паперових копій документів, які вже є в нашій електронній системі, – важливий крок для розвитку системи соціального захисту. Адже це економить час громадян, які звертаються за підтримкою, а також фахівців, які цю підтримку надають», – зауважила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.
Інформаційні обміни дозволять:
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023