Мінсоцполітики зменшує обсяг паперових документів для призначення соцвиплат

Реалізуючи плани з переходу до цифрового документообігу під час надання соціальних послуг та призначення виплат, Міністерство соціальної політики розробило постанову про зменшення обсягу паперових документів для призначення соціальних виплат і допомог. Постанову вже затверджено урядом.

Про це повідомляється на сайті Мінсоцу, пише УНН.

У повідомленні зазначається, що Міністерство соціальної політики працює над комплексною цифровізацією системи соціальної підтримки. Мета цієї роботу – надання соціальних послуг в більш зручний спосіб та без зайвих паперів.

Значна кількість інформації, яка необхідна для призначення соціальних виплат і допомог українцям, вже цифровізована. Вона наявна в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС), яку Мінсоцполітики розгорнуло під час повномасштабного вторгнення.

«Наразі зʼявилась можливість відмовитись від прийняття значної кількості паперових документів при призначенні виплат і допомог. Та інформація, яка вже є в ЄІССС, буде підтягуватись з цієї системи, – відтак, людині не потрібно наново її підтверджувати і подавати паперові документи», - запевнили в Міністерстві соцполітики.

Там пояснили, що людині, яка вже отримували виплату чи допомогу і дані якої внесені до ЄІССС, щоб переоформити її (або оформити нову) достатньо буде звернутися із заявою і пред'явити документ для ідентифікації (наприклад, паспорт). Решту інформації працівник органу соціального захисту зможе отримати завдяки цифровим рішенням. Якщо ж даних потенційного отримувача ще немає в системі, то, звичайно, йому потрібно буде надати усі необхідні документи.

Відмова від паперових копій документів, які вже є в нашій електронній системі, – важливий крок для розвитку системи соціального захисту. Адже це економить час громадян, які звертаються за підтримкою, а також фахівців, які цю підтримку надають», – зауважила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Інформаційні обміни дозволять: