Лише 9% українців вважають, що Telegram треба повністю заборонити, - опитування

54% українців вважають, що не варто повністю забороняти месенджер Telegram, а треба запровадити певні обмеження і контроль - блокування окремих каналів тощо.
Про це повідомив Київський міжнародний інститут соціології, який опублікував результати опитування, проведеного 1-6 вересня.
"Ми ставили запитання про в цілому ставлення до заборони Telegram в України. Наразі лише 9% українців одразу стверджують, що його треба повністю заборонити. Водночас і лише 26% вважають, що його не варто жодним чином контролювати", - сказали соціологи.
"У разі якщо власники Телеграм категорично відмовляються блокувати канали, що поширюють російську пропаганду і дезінформацію, то в такому разі 60% українців підтримали би повну заборону Телеграм", - пише КМІС.
Переважна більшість українців (71%) вважають поширення російської дезінформації і пропаганди у соціальних мережах досить або дуже серйозною загрозою. При чому 33% з них зараховують цю загрозу до однієї з найбільших, повідомили соціологи.
Опитування провели методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки телефонних номерів. Опитали 1015 респондентів віком від 18 років.
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