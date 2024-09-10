Лише 9% українців вважають, що Telegram треба повністю заборонити, - опитування

54% українців вважають, що не варто повністю забороняти месенджер Telegram, а треба запровадити певні обмеження і контроль - блокування окремих каналів тощо.

Про це повідомив Київський міжнародний інститут соціології, який опублікував результати опитування, проведеного 1-6 вересня.

"Ми ставили запитання про в цілому ставлення до заборони Telegram в України. Наразі лише 9% українців одразу стверджують, що його треба повністю заборонити. Водночас і лише 26% вважають, що його не варто жодним чином контролювати", - сказали соціологи.

"У разі якщо власники Телеграм категорично відмовляються блокувати канали, що поширюють російську пропаганду і дезінформацію, то в такому разі 60% українців підтримали би повну заборону Телеграм", - пише КМІС.

Переважна більшість українців (71%) вважають поширення російської дезінформації і пропаганди у соціальних мережах досить або дуже серйозною загрозою. При чому 33% з них зараховують цю загрозу до однієї з найбільших, повідомили соціологи.

Опитування провели методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки телефонних номерів. Опитали 1015 респондентів віком від 18 років.