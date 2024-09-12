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Аналітик: Велика частина міжнародного блоку дебатів Трампа та Гарріс була присвячена Україні

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Велика частина міжнародного блоку дебатів Дональда Трампа та Камали Гарріс зокрема була присвячена Україні. Це позитивний сигнал для України.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив голова "Інституту Американістики", аналітик "Інтерньюз-Україна" Владислав Фарапонов.

"Те що велика частина міжнародного блоку зокрема була присвячена Україні, фактично розпочалася з теми України - це теж позитив. Тому що все ж таки на такому рівні і на цьому етапі , я маю на увазі по часу в кампанії, так багато говорити про Україну це теж добре", - розповів Фарапонов.

На його думку, така згадка про Україну під час дебатів свідчить про те, що наративи про американську допомогу будуть лунати публічно. Зокрема не лише від кандидатів у президенти, а й від кандидатів у віцепрезиденти.

"Тому власне це дуже добре. Я думаю, що умовно можливо на цих дебатах планувалося на 2-3 питання менше присвятити Україні, але це дуже добре, що все ж таки ми почули ще раз позиції, зокрема і стосовно завершення російсько-української війни", - говорить експерт.

За словами Фарапонова, відповіді Трампа та Гарріс під час дебатів є очікуваними для аудиторій обидвох кандидатів. Зокрема, Трамп лишився вірним принципам, про які заявляв CNN в 2023-му році. Тоді теж на питання про те, чи бажаєте він перемоги України Трамп відповів: "я не мислю категоріями перемоги і поразки, я хочу, щоб всі ці люди припинили гинути", навіть без розподілу на українців та росіян.

"Він лишився вірним цій фразі. І в принципі це лягає в його концепцію щодо домовленостей з путіним, щодо завершення війни і т д. Єдине що він цікаве сказав, що є абсолютною неправдою, що нібито Камала Гарріс напередодні повномасштабного вторгнення нібито була відправлена на перемовини з Зеленським і путіним", - зауважив він.

Фарапонов нагадав, що Гарріс зустрічалася із Зеленським на конференції з безпеки у Мюнхені, однак там не було російського диктатора володимира путіна.

"В цей момент Гарріс не сильно відрефлексувала. Могла би більш прямо сказати, що це не правда. Такі тези розраховані на аудиторію, яка не знає деталей, чи була Гарріс насправді відправлена адміністрацією Байдена на перемовини з путіним і Зеленським чи ні, чи це вигадка Трампа", - підкреслив експерт.

Україна, Трамп, Гарріс
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