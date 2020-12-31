Министерство энергетики Азербайджана сообщило о начале коммерческих поставок азербайджанского газа по Трансадриатическому газопроводу (TAP).

«Азербайджан начал коммерческие поставки газа в Европу посредством TAP, тем самым достигнута стратегическая цель в реализации проекта Южный газовый коридор», — говорится в сообщении Минэнерго.

«Азербайджан в течение 25 лет будет поставлять в Европу ежегодно более 10 млрд кубометров газа, из которых порядка 8 млрд кубометров будет получать Италия, суммарно 2 млрд кубометров — Греция и Болгария в равных долях, остальной объем будет экспортироваться на соседние рынки», — говорится в сообщении.

Консорциум TAP AG 13 октября 2020 года объявил о завершении строительства Трансадриатического газопровода. Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км проходит через северную часть Греции, 215 км — через территорию Албании, 105 км — через Адриатическое море и 8 км — по территории Италии. TAP является последним компонентом проекта Южный газовый коридор (ЮГК), предусматривающего создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.

Газопровод предназначен для транспортировки природного газа с месторождения Шах-Дениз. Пропускная способность газопровода позволяет увеличить его мощность вдвое, до 20 млрд кубометров в год.

Совладельцы проекта: компания SOCAR (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%). Стоимость проекта — 4,5 млрд евро. Закладка фундамента TAP состоялась 17 мая 2016 года в Греции.

Суммарные поставки газа по ЮГК рассчитаны на 16 млрд кубометров в год, из которых 10 млрд кубометров — в Европу, еще 6 млрд кубометров — в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.