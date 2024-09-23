Зеленський: Якщо Байден відкине план перемоги, в України ще залишається «план Б»

Президент України Володимир Зеленський планує представити план перемоги на зустрічі з главою США Джо Байденом, і розраховує на його схвалення. Однак у разі, якщо Байден відкине цей план, в України ще залишається «план Б». Про це Зеленський заявив в інтерв'ю виданню The New Yorker.
«Україна вже багато років живе за планом Б. План А був запропонований до початку повномасштабної війни, коли ми закликали до двох речей: превентивних санкцій і превентивного посилення України різними видами озброєнь», – зазначив Зеленський.
За його словами, зараз він пропонує «новий план А» – план зі зміцнення України.
«Це не фантазія і не наукова фантастика, і, що дуже важливо, для досягнення успіху він не вимагає від росіян співпраці. Скоріше, в цьому плані йдеться про те, що наші партнери можуть зробити без участі росії. Якщо дипломатія – це бажання обох сторін, то, перш ніж дипломатія стане ефективною, реалізація нашого плану залежить тільки від нас і від наших партнерів», – зазначив він.
Зеленський наголосив, що план розроблено насамперед з урахуванням підтримки Байдена.
«Якщо він не хоче його підтримувати, я не можу його змусити. Якщо ж він відмовиться – що ж, тоді нам доведеться продовжувати жити в межах плану Б. І це сумно... Це жахлива думка. Це означатиме, що Байден не хоче закінчувати війну таким чином, щоб позбавити росію перемоги. І в підсумку ми отримаємо дуже довгу війну – неможливу, виснажливу ситуацію, у якій загине величезна кількість людей», – зазначив Зеленський.
Водночас він підкреслив, що в такій ситуації не звинувачуватиме Байдена ні в чому, оскільки визнає його величезну заслугу в підтримці України.
«Ми визнаємо величезну заслугу Байдена в цьому відношенні. Цей його крок уже став історичною перемогою», – наголосив Зеленський.
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