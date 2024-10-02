Фахівці Київського міського центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України зазначили, що 30 вересня в Україні розпочався епідемічний сезон 2024/2025 грипу та ГРВІ.
Спираючись на проведені багатопланові дослідження та враховуючи ситуацію, яка склалася у світі з грипом, у наступному епідемічному сезоні 2024-2025 рр. в Україні прогнозують циркуляцію трьох вірусів грипу.
Зокрема, йдеться про два штами А і один В:
Циркуляції вірусів грипу В генетичної лінії штаму В/Ямагата у наступному епідемічному сезоні не прогнозується.
До складу актуальних вакцин проти грипу для країн Північної півкулі, які також будуть доступні й в Україні, на сезон 2024-2025 рр. увійшли штами, що рекомендовані ВООЗ для виробників протигрипозних щеплень, а саме:
На сезон 2024-2025 рр. прогнозується подальша циркуляція різних субваріантів і вірусу SARS-CoV-2, його варіанту Омікрон.
Фахівці Київського міського центру контролю і профілактики хвороб рекомендують у передепідемічному періоді в обов’язковому порядку щепитися особам, що належать до груп ризику.
Кому щепитися обов’язково. До таких людей належать:
Серед осіб, які належать до групи професійного епідемічного ризику, котрим рекомендована щорічна вакцинація проти грипу, найуразливішими є медичні працівники.
Фахівці ще раз наголошують, вакцинація – єдиний доведений безпечний та ефективний засіб профілактики захворювань та ускладнень Covid-19 та грипу.
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