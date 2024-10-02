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В Україні розпочався епідемічний сезон 2024/2025 грипу та ГРВІ

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Фахівці Київського міського центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України зазначили, що 30 вересня в Україні розпочався епідемічний сезон 2024/2025 грипу та ГРВІ.

Спираючись на проведені багатопланові дослідження та враховуючи ситуацію, яка склалася у світі з грипом, у наступному епідемічному сезоні 2024-2025 рр. в Україні прогнозують циркуляцію трьох вірусів грипу.

Зокрема, йдеться про два штами А і один В:

  • А(H3N2), подібний до штаму А/Таїланд/8/2022;
  • А/Вікторія/4897/2022 (H1N1)pdm; також може взяти участь у наступному епідсезоні, хоча його роль буде другорядною;
  • В/Вікторія (штам В/Австрія/1359417/2021).

Циркуляції вірусів грипу В генетичної лінії штаму В/Ямагата у наступному епідемічному сезоні не прогнозується.

До складу актуальних вакцин проти грипу для країн Північної півкулі, які також будуть доступні й в Україні, на сезон 2024-2025 рр. увійшли штами, що рекомендовані ВООЗ для виробників протигрипозних щеплень, а саме:

  • A/Вікторія/4897/2022 (H1N1)pdm;
  • А/Таїланд/8/2022 (H3N2);
  • В/Австрія/1359417/2021;
  • В/Пхукет/3073/2013 – (у складі квадривалентних вакцин).

На сезон 2024-2025 рр. прогнозується подальша циркуляція різних субваріантів і вірусу SARS-CoV-2, його варіанту Омікрон.

Фахівці Київського міського центру контролю і профілактики хвороб рекомендують у передепідемічному періоді в обов’язковому порядку щепитися особам, що належать до груп ризику.

Кому щепитися обов’язково. До таких людей належать:

  • особи старше 65 років;
  • хворі будь-якого віку, що перебувають у стаціонарних медичних установах;
  • вагітні;
  • діти до 3 років;
  • діти та підлітки, що одержують тривалу терапію ацетилсаліциловою кислотою;
  • пацієнти з хронічними захворюваннями легень або серцево-судинної системи;
  • пацієнти з порушенням обміну речовин, зокрема цукровим діабетом;
  • хворі на стафілококову інфекцію;
  • пацієнти з імунною недостатністю;
  • пацієнти з ожирінням.

Серед осіб, які належать до групи професійного епідемічного ризику, котрим рекомендована щорічна вакцинація проти грипу, найуразливішими є медичні працівники.

Фахівці ще раз наголошують, вакцинація – єдиний доведений безпечний та ефективний засіб профілактики захворювань та ускладнень Covid-19 та грипу.

грип, ГРВІ
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