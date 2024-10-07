Гарріс: Заради припинення конфлікту на Близькому Сході США будуть тиснути на всіх його учасників

Віцепрезидента США Камала Гарріс заявила, що заради припинення конфлікту на Близькому Сході Штати будуть тиснути на всіх його учасників, включно з Ізраїлем. Про це вона сказала в інтерв’ю CBS News, яке вийде в ефір ввечері у понеділок, 7жовтня, передає The Hill.

"Зараз робота, яку ми проводимо на дипломатичному рівні з керівництвом Ізраїлю, полягає в тому, щоб чітко роз'яснити наші принципи, які включають необхідність гуманітарної допомоги, необхідність припинення цієї війни, необхідність укладення угоди, яка б звільнила заручників і забезпечила припинення вогню, – заявила Гарріс.

Вона наголосила, що США не збираються припиняти тиск на Ізраїль і на регіон, включаючи арабських лідерів.

Гарріс підкреслила, що Сполучені Штати надають допомогу Ізраїлю для захисту. За її словами, це дало ізраїльтянам можливість захиститися від 200 балістичних ракет, запущених Іраном.

"І коли ми думаємо про загрозу, яку становлять ХАМАС, Хезболла, Іран, то гадаю, це, безумовно, наш обов'язок - зробити все можливе, щоб дати Ізраїлю змогу захиститися від таких атак", - зазначила вона.

Гарріс підкреслила, що між американським та ізраїльським народами створено "важливий альянс".