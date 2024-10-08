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Держдеп: Поглиблення зв’язків між Іраном і росією дестабілізує ситуацію у всьому світі

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У Держдепі США заявили, що поглиблення зв’язків між Іраном і росією дестабілізує ситуацію не тільки на Близькому Сході, а й у всьому світі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це під час брифінгу сказав речник Держдепу США Метью Міллер.

Заява представника Держдепу пролунала у відповідь на запитання журналіста, чи є у США занепокоєння з приводу можливого залучення росії у війну на Близькому Сході як союзника Ірану.

"Звичайно, ми вважаємо, що поглиблення зв'язків між Іраном і росією неймовірно дестабілізує ситуацію в регіоні. Це неймовірно дестабілізує світ, і це стосується Близького Сходу. Це стосується всього, де діють Іран і росія", – сказав у відповідь Міллер.

Нагадаємо, у вересні США офіційно підтвердили, що Іран поставив росії балістичні ракети, що стало свідченням подальшого поглиблення військових відносин між країнами.

Держдеп
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