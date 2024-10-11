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НКРЕКП запровадила нові правила роботи "Особистого кабінету"

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Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП), запровадила нові правила роботи сервісу "Особистий кабінет замовника послуги з підключення" з метою забезпечення його доступності та безперервної роботи для зручності користувачів.

Рішення регулятора закріплено відповідною постановою "Про затвердження змін до Кодексу систем розподілу", ухваленою на засіданні 9 жовтня.

Документ, зокрема, передбачає уточнення доступності та функціоналу сервісу "Особистий кабінет замовника" для користувача.

Постанова також передбачає необхідність для оператора системи розподілу (ОСР) інформувати на головній сторінці власного вебсайту в мережі інтернет про технічний збій у роботі сервісу, а також інформувати замовників про стадію опрацювання заяв та надання послуги з приєднання.

"Також постанова уточнює вимоги щодо наповненості сервісу "Особистий кабінет замовника" та розширює функціональні можливості для поліпшення якості надання послуги з приєднання", - уточнюється на сайті регулятора в четвер.

Крім того, додатково передбачається зміна порядку розрахунків за надання послуг з нестандартного підключення електроустановок до електричних мереж (зокрема, зменшення суми авансового платежу).

НКРЕКП
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