Відносини між штабом Гарріс і Білим домом в останні тижні стають все більш напруженими, - ЗМІ

Відносини між штабом віцепрезидентки США Камали Гарріс і Білим домом в останні тижні стають все більш напруженими з наближенням президентських виборів.
Про це повідомляє Axios з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".
У матеріалі йдеться, що команда Байдена хоче перемоги Гарріс на виборах, однак деякі помічники нинішнього президента все ще звикають до другорядних ролей у передвиборчій кампанії.
Своєю чергою дехто з команди Гарріс каже, що провідні помічники Білого дому недостатньо координують меседжі та графік Байдена, щоб узгодити їх з тим, що є найкращим для кампанії віцепрезидентки.
Як приклад наводять те, що минулого тижня Байден провів імпровізовану пресконференцію в кімнаті для брифінгів Білого дому якраз у той момент, коли Гарріс збиралася провести захід у Мічигані, що гарантувало, що її захід отримає менше телевізійного висвітлення, ніж могло би бути.
А на початку тижня Гарріс розкритикувала губернатора Флориди Рона ДеСантіса за те, що він не відповів на її дзвінок щодо нещодавніх ураганів, однак незабаром після цього Байден похвалив ДеСантіса за "люб'язність" і "готовність до співпраці".
"Білому дому не вистачає людини в кімнаті, яка б насамперед думала про те, як усе це вплине на кампанію", – зазначив представник команди Гарріс.
Крім того, у кампанії Гарріс також спостерігається незручність між тими, хто входив до початкового передвиборчого штабу Байдена, і тими, хто доєднався до штабу віцепрезидентки в останні тижні.
Деякі члени команди Гарріс з побоюванням ставляться до команди Байдена, з якою вони тепер працюють, йдеться у публікації.
Однак попри розчарування в координації між старшими співробітниками з обох боків, більша частина співробітників середньої ланки добре працює разом, розповіли співрозмовники Axios.
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