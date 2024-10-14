Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Відносини між штабом Гарріс і Білим домом в останні тижні стають все більш напруженими, - ЗМІ

128

Відносини між штабом віцепрезидентки США Камали Гарріс і Білим домом в останні тижні стають все більш напруженими з наближенням президентських виборів.

Про це повідомляє Axios з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

У матеріалі йдеться, що команда Байдена хоче перемоги Гарріс на виборах, однак деякі помічники нинішнього президента все ще звикають до другорядних ролей у передвиборчій кампанії.

Своєю чергою дехто з команди Гарріс каже, що провідні помічники Білого дому недостатньо координують меседжі та графік Байдена, щоб узгодити їх з тим, що є найкращим для кампанії віцепрезидентки.

Як приклад наводять те, що минулого тижня Байден провів імпровізовану пресконференцію в кімнаті для брифінгів Білого дому якраз у той момент, коли Гарріс збиралася провести захід у Мічигані, що гарантувало, що її захід отримає менше телевізійного висвітлення, ніж могло би бути.

А на початку тижня Гарріс розкритикувала губернатора Флориди Рона ДеСантіса за те, що він не відповів на її дзвінок щодо нещодавніх ураганів, однак незабаром після цього Байден похвалив ДеСантіса за "люб'язність" і "готовність до співпраці".

"Білому дому не вистачає людини в кімнаті, яка б насамперед думала про те, як усе це вплине на кампанію", – зазначив представник команди Гарріс.

Крім того, у кампанії Гарріс також спостерігається незручність між тими, хто входив до початкового передвиборчого штабу Байдена, і тими, хто доєднався до штабу віцепрезидентки в останні тижні.

Деякі члени команди Гарріс з побоюванням ставляться до команди Байдена, з якою вони тепер працюють, йдеться у публікації.

Однак попри розчарування в координації між старшими співробітниками з обох боків, більша частина співробітників середньої ланки добре працює разом, розповіли співрозмовники Axios.

Білий дім, Гарріс
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 14 октября 2024
Воскресенье, 13 октября 2024
Суббота, 12 октября 2024
Пятница, 11 октября 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023