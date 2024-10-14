Анкара вводить мито на імпорт сталі з росії, - ЗМІ

Туреччина запровадить мито на імпорт сталі з росії, а також з Індії, Японії та Китаю.
Таким чином Анкара хоче надати пріоритет металу, який виробляється вітчизняним виробником.
Мита торкнуться близько 4 млн тонн продукції, що імпортується вартістю близько $2–2,2 млрд, як пояснив генеральний секретар Асоціації виробників сталі Туреччини (TCUD) Вейсел Яян.
Найбільше мито введено Анкарою саме на ввезення китайської металургійної сировини та продукції.
Це рішення було ухвалене урядом Туреччини на тлі зростаючої торгової напруженості між Китаєм і ЄС через мита на електромобілі, елітний алкоголь та інші товари.
Також у цьому відіграла важливу роль скарга Пекіна у Світову організацію торгівлі на імпортні мита, введені на китайські електромобілі, що ввозяться до Туреччини.
«Розслідування імпорту гарячекатаної сталі після апеляцій вітчизняних виробників показало, що передбачуваний демпінг сталі загрожує завдати шкоди внутрішньому виробництву», – передає позицію Анкари турецька Official Gazette.
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