ZDF: росія накопичує ракети для масштабного, концентрованого удару по Україні

росія може збирати у своїх арсеналах крилаті та балістичні ракети для масованого удару по енергетичних та об’єктах України.

З таким припущенням виступили оглядачі німецького телеканалу ZDF.

Телеканал зазначає, що вже довше, ніж тиждень, російські атаки передбачають тільки повітряні нальоти ударних безпілотників. Зрідка, удари зенітними ракетами С-300, що працюють у режимі “повітря-повітря”. При цьому за цей час не було випущено жодної крилатої або балістичної ракети.

“Одне з можливих пояснень полягає в тому, що росія обмежує виробництво крилатих і балістичних ракет, і наявні запаси вичерпані. Інша можливість полягає в тому, що росія накопичує таку зброю для більш масштабного, концентрованого удару по Україні, ймовірно, спрямованого на енергетичну інфраструктуру країни“, – пишуть оглядачі телеканалу.

З початком опалювального сезону такий удар стає дедалі ймовірнішим з огляду на дії росії, пише видання.